В Эрудит-марафоне *ЭМУ* по математике приняли участие 280 учащихся, а по русскому яз??ку-в 2 раза больше, чем по математике. Сколько всего учащихся участвовало в Эрудит-марафоне?

Математика

В Эрудит-марафоне *ЭМУ* по математике приняли участие 280 учащихся, а по русскому яз??ку-в 2 раза больше, чем по математике. Сколько всего учащихся участвовало в Эрудит-марафоне?

Автор: Гость