Складіть два реченя зі словом навколо так ,щоб у першому речені це слово було прис??івником , а друге -приймеником ....
Українська мова
Складіть два реченя зі словом навколо так ,щоб у першому речені це слово було прис??івником , а друге -приймеником ....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Навколо розцвітають квіти. Навколо будинку ростуть дерева.
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