Складіть два реченя зі словом навколо так ,щоб у першому речені це слово було прис??івником , а друге -приймеником ....

Українська мова

Складіть два реченя зі словом навколо так ,щоб у першому речені це слово було прис??івником , а друге -приймеником ....

Автор: Гость