Сочинение на тему дубровский какой герой по даёт примеример и почему
Литература
Сочинение на тему дубровский какой герой по даёт примеример и почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский... Он относится к людям по человечески.... Помните как Троекуров запирал новичка с МЕДВЕДЕМ!
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