Сочинение на тему Если бы я был мудрецом?
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Сочинение на тему Если бы я был мудрецом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы я был мудрецом, был бы проницательным и предвидящим вперед многие действия. Я написал бы книги для детей и подростков. Рассказал бы им обо всем, что для них важно. Если бы я был мудрецом, научился бы заботиться о здоровье, чтобы жить долго и счастливо. Помог бы своим близким стать счастливыми, материально обеспеченными. Если бы я был мудрецом, я стал бы политиком и предпринял бы самые верные решения для прекращения войн на планете Земля.
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