Сочинение на тему Если бы я был мудрецом?

Гость: Гость:

Если бы я был мудрецом, был бы проницательным и предвидящим вперед многие действия. Я написал бы книги для детей и подростков. Рассказал бы им обо всем, что для них важно. Если бы я был мудрецом, научился бы заботиться о здоровье, чтобы жить долго и счастливо. Помог бы своим близким стать счастливыми, материально обеспеченными. Если бы я был мудрецом, я стал бы политиком и предпринял бы самые верные решения для прекращения войн на планете Земля.