Сочинение на тему "Если бы я была снегоуборочной машиной"

Гость: Гость:

Если бы я мог создать машину времени .... Это было бы замечательно ! Я бы переместился в прошлое (приблизительно в средние века) и ознакомился бы с культурой , бытом и нравом людей. Узнал бы много нового для себя , увидел всё своими бы глазами... Также, я бы хотел знать как шли политические дела стран . И много чего другого !