Сочинение на тему филигранная работа

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Сочинение на тему филигранная работа
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Филигра́нный  1) Соотносящийся по знач. с сущ. : филигрань (1*), связанный с ним.  2)  а) Свойственный филиграни (1*2), характерный для нее.  б) перен. Выполненный очень тщательно, продуманный и отделанный до мельчайших деталей.  2. прил.  1) Соотносящийся по знач. с сущ. : филигрань (2*), связанный с ним.  2) Снабженный филигранью (2*1).  филиграновая (филигранная) работа (отделка) — (иноск. шут. ) тонкая, кропотливая (собств. скатанное серебро, сученое, витое, сеточкой без проволоки) Ср. Большое наслаждение видеть, как филигранно отделывает (г жа Женни Гросс, эта умная и изящная артистка) самые легкие намеки роли
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