Сочинение на тему филигранная работа

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Филигра́нный 1) Соотносящийся по знач. с сущ. : филигрань (1*), связанный с ним. 2) а) Свойственный филиграни (1*2), характерный для нее. б) перен. Выполненный очень тщательно, продуманный и отделанный до мельчайших деталей. 2. прил. 1) Соотносящийся по знач. с сущ. : филигрань (2*), связанный с ним. 2) Снабженный филигранью (2*1). филиграновая (филигранная) работа (отделка) — (иноск. шут. ) тонкая, кропотливая (собств. скатанное серебро, сученое, витое, сеточкой без проволоки) Ср. Большое наслаждение видеть, как филигранно отделывает (г жа Женни Гросс, эта умная и изящная артистка) самые легкие намеки роли