Сочинение на тему говорит и показывает Москва помогите пожалуйста написать сочинение на эту тему. очень нужно. заранее спасибо

Гость: Гость:

Кто был в Москве, тот знает Россию. Карамзин. Еще в давние времена русский народ говорил о Москве, что это не город, а целый мир. Чем стремительнее становится бег нашего времени, тем сложнее представить себе, какой была Москва столетие назад, какие слои сменяли друг друга, какие нравственные устои одухотворяли ее облик. Литература оставила этот след, воспев ее в своих произведениях. Москва Грибоедова и Пушкина, Толстого и Чехова, Репина и Сурикова, Шаляпина и Чайковского, я думаю, что этот список можно продолжать целым рядом выдающихся имен. "Отечество и дом мой в Москве", - говорил Грибоедов.