Прочитай стихотворение и вставь подходящие по смыслу слова. Играла Мышка во дворе - Лепила куличи в песке, Потом пришла обедать Мышка, И скушала коврижки. Но что случилось? Вот беда! Не отпуская живота, лежит и плачет Мы...
Литература
Прочитай стихотворение и вставь подходящие по смыслу слова. Играла Мышка во дворе - Лепила куличи в песке, Потом пришла обедать Мышка, И скушала коврижки. Но что случилось? Вот беда! Не отпуская живота, лежит и плачет Мышка, Поевшая коврижки. И мама Мышкина с обеда Малышку укрывает пледом. Навек запомнит наша Мышка, Что перед тем, как есть коврижки, Все детки _____ лапки _______ и ______ гладким.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Моют 2)С водой 3)Мылом
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