X+3/x-3gt;0 помогите решить неравенство !!!

Математика
X+3/x-3gt;0 помогите решить неравенство !!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что так................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите составить общие вопросы про Австралию
Ответить
Литература
Прочитай стихотворение и вставь подходящие по смыслу слова. Играла Мышка во дворе - Лепила куличи в песке, Потом пришла обедать Мышка, И с...
Ответить
Английский язык
READING Read the text and complete it with the phrases(a-f) a) to surf through the net; b) which is going to be the main medium of the future; c) o...
Ответить
Окружающий мир
Помогите пожалуйста 5й вопрос это??
Ответить
Русский язык
Отметьте орфограммы на месте букв в предложениях -Заходит солнце.Небо на западе к??аснеет.
Ответить