Сочинение на тему КАК БЫ Я ПОСТУПИЛ(а), ВСТРЕТИВ БЕЗДОМНОГО ЩЕНКА
Литература
Сочинение на тему КАК БЫ Я ПОСТУПИЛ(а), ВСТРЕТИВ БЕЗДОМНОГО ЩЕНКА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы я встретила бездомного щенка, я бы подобрала его, и принесли домой. Накормила и согрела. Бедный маленький щенок жил на улице. Ему холодно и есть совсем нечего. Теперь у него есть новый дом, полный тепла и уюта)) (Мне так с моей кошкой повезло, она у меня 3 года дома))°ω°
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