Сочинение на тему КАК БЫ Я ПОСТУПИЛ(а), ВСТРЕТИВ БЕЗДОМНОГО ЩЕНКА

Литература
Сочинение на тему КАК БЫ Я ПОСТУПИЛ(а), ВСТРЕТИВ БЕЗДОМНОГО ЩЕНКА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если бы я встретила бездомного щенка, я бы подобрала его, и принесли домой. Накормила и согрела. Бедный маленький щенок жил на улице. Ему холодно и есть совсем нечего. Теперь у него есть новый дом, полный тепла и уюта)) (Мне так с моей кошкой повезло, она у меня 3 года дома))°ω°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какое спрежение у слова растёт
Ответить
Математика
Существуют ли чётные простые числа? Сколько их?
Ответить
Математика
9*(y-288)=4347 помогите решить уравнение
Ответить
Математика
7 ц + 8 т 9 ц 8729кг 9620кг 1529кг 8810кг
Ответить
Обществознание
В этом городе установлен памятник русским национальным героям к. МИНИНУ И Д, ПОЖАРСКОМУ,созданный И. Мартосом
Ответить