Сочинение на тему КАК БЫ Я ПОСТУПИЛ(а), ВСТРЕТИВ БЕЗДОМНОГО ЩЕНКА

Гость: Гость:

Если бы я встретила бездомного щенка, я бы подобрала его, и принесли домой. Накормила и согрела. Бедный маленький щенок жил на улице. Ему холодно и есть совсем нечего. Теперь у него есть новый дом, полный тепла и уюта)) (Мне так с моей кошкой повезло, она у меня 3 года дома))°ω°