Сочинение на тему как медведь проснулся в берлоги
Литература
Сочинение на тему как медведь проснулся в берлоги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пробуждение от спячки. Вот и пришла весна.Потекли ручьи,стали появляться проталинки.В лесу тоже весной пахнет.Звери просыпаются от зимней спячки. Да и в берлоги медведя капель звенит.Раз,капля на нос мишке упала,два капля.Тут то медведь и проснулся.Сел на задние лапы и газами хлопает.Неохотно выходит медведь из своей берлоги.Он еще сонный ,и не как не может проснуться.А на полянке -красота!Миша встал на четыре своих неуклюжих лапы и поплелся искать свой первый завтрак весной.Вот такое пробуждение от спячки!
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