Сочинение на тему мой четвероногий друг

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P { margin-bottom: 0.21cm; } Пуся и Муся У меня дома живут хомячки Пуся и Муся. Зверьки такие красивые и энергичные! Как только они появились у меня, я влюбилась в них. Мордочки у них чуть вытянутые, глазки-бусинки и носики маленькие, а лапки передние, словно ручки. Хвостики маленькие. Мои хомячки любят лакомиться семечками, а другие зернышки прячут в домике. Когда Муся и Пуся бегают, мне сразу хочется стать хомячком и побаловаться с ними вместе. А ещё у меня живут рыбки, две золотые и два сомика, попугай Путя и коты Мурзик и Кузя, и собака Мухтар. Вот у меня тако