Сочинение на тему Мой друг

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Вместо Марата вставить любое имя!!! «Мой лучший друг» У меня много друзей и товарищей: в школе, во дворе, в секции футбола, где я занимаюсь. А Марат среди них – лучший друг. Мы живем с ним в одном дворе и учимся в одном классе. Правда, за одной партой мы с Маратом не сидим. Учителя нас рассаживают, чтобы мы не отвлекали друг друга на уроках. У моего друга темные волосы, карие глаза. Он худой и немного ниже меня ростом, хотя мы с ним ровесники. Но при этом Марат сильный, выносливый и не жалуется на спортивную форму