Сочинение на тему мои любимый богатырь помогите пожалуйста

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Былины рассказывают нам о подвигах и приключениях богатырей и героическом прошлом русской истории. Они были созданы много веков назад. Многие из них навсегда затерялись во времени.Мне нравятся былины, которые рассказывают о подвигах русских богатырей. Мой любимый былинный герой – Илья Муромец. Как гласит былинная история, до 33 лет Илья был болен и не мог ходить. Но потом он чудесным образом обрёл здоровье и богатырскую силу.Илья Муромец - настоящий защитник родной земли. Он бережет Родину от врагов и захватчиков. Он смелый, отважный и необычайно сильный. Илья Муромец всегда приходит на помощь слабым и беспомощным. Он честный и справедливый, всегда говорит правду и отстаивает её даже перед князем и боярами.Об Илье Муромце сложено множество былин. Это говорит об огромной народной любви к этому персонажу. Илья Муромец – настоящий герой, воплотивший в себе все лучшие качества, совершивший необычайные подвиги и бескорыстно служивший на благо родной земли.