Положительные и отрицательные качества Петра 1
История
Положительные и отрицательные качества Петра 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
плюсы открыл России Европе основал город учил и просвещал развивал промышленность выход в балтийское море минусы слишком много жертв при постройке питера налоги крепостное право
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В мае было 24 ясных дня. Это на 7 дней больше , чем в апреле и марте вместе. Сколько яс??ых дней было за всю весну.
Экономика