Положительные и отрицательные качества Петра 1

История
Положительные и отрицательные качества Петра 1
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Гость:
 плюсы открыл  России Европе основал город учил и просвещал  развивал промышленность выход в балтийское море минусы слишком много жертв при постройке питера  налоги крепостное право
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