В мае было 24 ясных дня. Это на 7 дней больше , чем в апреле и марте вместе. Сколько яс??ых дней было за всю весну.

Математика
В мае было 24 ясных дня. Это на 7 дней больше , чем в апреле и марте вместе. Сколько яс??ых дней было за всю весну.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается, что за март и апрель было 24-7=17 ясных дней. За всю весну было 24+17=41 ясный день.
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