В мае было 24 ясных дня. Это на 7 дней больше , чем в апреле и марте вместе. Сколько яс??ых дней было за всю весну.

Математика

В мае было 24 ясных дня. Это на 7 дней больше , чем в апреле и марте вместе. Сколько яс??ых дней было за всю весну.

Автор: Гость