Что такой ОПЕК и что он означает

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ОПЕК это международный картель стран, добывающих и экспортирующих нефть, созданный с целью координировать объёмы её добычи и таким образом влиять на её цену. Аббревиатура ОПЕК является русской транскрипцией английского сокращения OPEC, расшифровка которго такова: Organization of Petroleum Exporting Countries, что в переводе на русский означает «организация стран, экспортирующих нефть». В ОПЕК входят 12 государств, которым повезло с запасами нефти. Вот список стран-членоа ОПЕК: ОАЭ, Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Ангола, Катар, Ливия, Алжир, Нигерия, Эквадор и Венесуэла. Россия не входит в ОПЕК по историческим причинам: организация была основана в 1960 году, когда СССР ещё не был ключевым игроком на рынке нефти. Сегодня у России сложные отношения с ОПЕК, хотя наша страна является «наблюдателем» в этой организации