Сочинение на тему "Мой Пушкин",срочно!!!

Литература
Сочинение на тему "Мой Пушкин",срочно!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пушкіна не читаю я читаю шевченка і вчу його прекрасні вірші і ти приєднуйся надіюсь тобі сподобається!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3 2/5-(1 1/3+1 1/4)=
Ответить
Литература
Завтра нужно сдать срочно Сочинение Капитанская дочь про Машу Миронаву
Ответить
Математика
Два мальчика побежали одновременно на встречу друг другу по спортивной дорожке ,длина которой 100 м.они встретились через 10 с.первый мальчик бежал...
Ответить
Английский язык
Помогите срочно пожалуйста. Write answers to the questions. 1. Do you like travellinq? 2. With whom do you usually travel? 3. When do you us...
Ответить
Русский язык
Лексическое значение слова "снег" и сочетаемость к этому слову
Ответить