Сочинение на тему "Мой Пушкин",срочно!!!
Литература
Сочинение на тему "Мой Пушкин",срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пушкіна не читаю я читаю шевченка і вчу його прекрасні вірші і ти приєднуйся надіюсь тобі сподобається!!!
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