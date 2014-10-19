Лексическое значение слова "снег" и сочетаемость к этому слову

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1 1-4 Русский язык 5 баллов Лексическое значение слова снег 1 Попроси больше объяснений Следить Отметить нарушениеот Артём2009Морозов 19.10.2014 Ответы и объяснения ￼ леляиминька хорошист2014-10-19T21:39:23+04:00 снег, –а (–у), мн. –а, –ов, м. атмосферные осадки — белые пушинки, хлопья, представляющие собой кристаллики льда, а также сплошная масса этих осадков, покрывающая землю зимой. идёт с. выпал с. мокрый с. с. слепит глаза. белый как с. вечные снега (на вершинах высоких гор). сугробы снега. идти по снегу или по снегу. нужен как прошлогодний с. (совершенно не нужен; разг. неодобр.). как с. на голову (совершенно неожиданно; разг.). зимой снега не допросишься (о том, кто очень жаден; разг.).