ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!Придумайте словосочетания: где сказуемое выражено как глагол; где сказуемое выражено как подлежащие; где сказуемое выражено как прилагательным! СПАСИБО!
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ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!Придумайте словосочетания: где сказуемое выражено как глагол; где сказуемое выражено как подлежащие; где сказуемое выражено как прилагательным! СПАСИБО!
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1) Он читает 2) Упорство помощь 3) Книга лучший
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