Уменшаемое больше вычитаемого на 30.вычитаемое в 7 раз меньше уменшаемое. найдите пятикратное произведение вычитаемого

Математика

Уменшаемое больше вычитаемого на 30.вычитаемое в 7 раз меньше уменшаемое. найдите пятикратное произведение вычитаемого

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