Уменшаемое больше вычитаемого на 30.вычитаемое в 7 раз меньше уменшаемое. найдите пятикратное произведение вычитаемого

Математика
Уменшаемое больше вычитаемого на 30.вычитаемое в 7 раз меньше уменшаемое. найдите пятикратное произведение вычитаемого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычитаемое -      х уменьшаемое - (30+х) По условию, 7х=х+30                      7х-х=30                      6х=30                      х=5 - вычитаемое 5х=5*5=25 Ответ: 25
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