Нужни английские слова которые подходят к : приставочному; суффиксальному; приставочно-суффиксальному; бессуффиксному способу и к сложению основ, слов ; адъективизации

Русский язык
Нужни английские слова которые подходят к : приставочному; суффиксальному; приставочно-суффиксальному; бессуффиксному способу и к сложению основ, слов ; адъективизации
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
To swim - to Swim (приставочный) a glass - holder (приставочно-суффиксальный) sugar - sugar (суффиксальный) gold - gold (бессуффиксный)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Уменшаемое больше вычитаемого на 30.вычитаемое в 7 раз меньше уменшаемое. найдите пятикратное произведение вычитаемого
Ответить
Русский язык
Помогите с 6 номером пожалуйста
Ответить
Математика
Как будет решением для 4 класса
Ответить
Қазақ тiлi
Сапалық және қатыстық сын есімдерді қатыстыру арқылы қазақ батырларының келбеті?? сипаттап, мінездеме
Ответить
Биология
1. У моховидных есть половое поколение растений — гаметофит, и бесполое — спорофи??. 2. Кукушкин лен относится к листостебельным мхам. 3. Зелен...
Ответить