Нужни английские слова которые подходят к : приставочному; суффиксальному; приставочно-суффиксальному; бессуффиксному способу и к сложению основ, слов ; адъективизации

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Нужни английские слова которые подходят к : приставочному; суффиксальному; приставочно-суффиксальному; бессуффиксному способу и к сложению основ, слов ; адъективизации

Автор: Гость