Нужни английские слова которые подходят к : приставочному; суффиксальному; приставочно-суффиксальному; бессуффиксному способу и к сложению основ, слов ; адъективизации
Русский язык
Нужни английские слова которые подходят к : приставочному; суффиксальному; приставочно-суффиксальному; бессуффиксному способу и к сложению основ, слов ; адъективизации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
To swim - to Swim (приставочный) a glass - holder (приставочно-суффиксальный) sugar - sugar (суффиксальный) gold - gold (бессуффиксный)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Уменшаемое больше вычитаемого на 30.вычитаемое в 7 раз меньше уменшаемое. найдите пятикратное произведение вычитаемого
Русский язык
Математика
Қазақ тiлi
Сапалық және қатыстық сын есімдерді қатыстыру арқылы қазақ батырларының келбеті?? сипаттап, мінездеме