Завтра нужно сдать срочно Сочинение Капитанская дочь про Машу Миронаву

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Жизнь Маши проходит в Белогорской крепости, комендантом которой является ее отец. Портрет девушки ничем не примечателен: ей около восемнадцати лет, она «круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши». Мать считает ее «трусихой», а злобный Швабрин характеризует девушку как «совершенную дурочку». Однако дальнейшее знакомство показывает, что Маша имеет множество достоинств: она радушная, искренняя, милая, «благоразумная и чувствительная» девушка. Ее ровный характер и приветливость не могут оставить окружающих равнодушными. Попав в критическую ситуацию, Маша раскрывается с новой стороны. Она проявляет неслыханную стойкость и силу духа, оказавшись в руках ненавистного Швабрина. Беззащитную девушку не могут сломить ни сила, ни угрозы, она готова скорее умереть, чем согласиться выйти замуж за нелюбимого человека. Оставшись без родителей, разлученная со своим женихом, Маша решается в одиночку бороться за свое счастье.