Сочинение на тему "Мой самый счастливый день" Обязательные условия: использовать в речи пословицы, поговорки, строки из стихотворений, высказывания мудрых людей.

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Отдых – это осмысленная работа. Человек довольно часто выполняет работу в которой не видит смысла. От такой работы можно быстро устать, даже если она очень проста и высокооплачиваема.Осмысленная работа для разных людей и даже для одного человека в разном возрасте может быть совершенно разной. Пример:— помогать другим людям,— добиться превосходства на другими людьми, победить.— создавать новое, творить,— создать что-то свое, где он ни от кого не зависит,— выполнять в совершенстве (или хорошо) однообразную работу, без необходимости постоянно рисковать, внедрять новое и т.д.— кого-то убеждать, вести за собой,— бороться против кого-то. Конечно, и от осмысленной работы можно устать, тогда отдых – это отсутствие задач, которые нужно решать.Цитата умного человека!Отдых, стало быть, это такое занятие, при котором человек освобождается от своего тяжелого дыхания. «От» — приставка, обозначающая удаление, расставание, отделение, «дых» — дыхание.» Леви В!