Сочинение на тему моя земля.
Литература
Сочинение на тему моя земля.
Ответ(ы):
Гость:
Моя земля очень красивая, но мне интересно почему на таком большой планете, этот уголок самый красивый? Моя Родина восхитительна! Хотя наверо для каждого человека свой край самый лучший, какой бы он нибыл. Я считаю что моя земля самая лучшая, что ниукого нет такой же как у меня!
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