Как по английски будет помогать???

Английский язык
Как по английски будет помогать???
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Гость:
Help будет помогать по англйски
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