В чем своеобразие геогрофиского положения Австралии

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Австралия - самый маленький материк земного шара. Ее иногда называют даже большим островом. Посередине Австралию пересекает Южный тропик, и она почти вся, как и Южная Африка, лежит в тропических широтах Южного полушария. Расположение большей часть в жарком и сухом тропическом климатическом поясе делает ее самым сухим материком земного шара. Австралия удалена от других материков. Только на севера благодаря островам она приближена к Азии. Такая изолированность повлияла на формирование ее природы, оговорив исключительную своеобразие растительности и животного мира. Природа Австралии своеобразна в большей степени, чем природа всех других материков, кроме Антарктиды. Ее отличает древность ландшафтов, своеобразие, эндемизм и древность органического мира, особенности освоения и изменения естественных условий человеком. Австралия, прежде всего-материк реликтов. Реликтовые виды растений и животных отличаются высоким эндемизмом, глубокой древностью и сохранились на австралийской суше благодаря ее длительной изоляции. На материке остались нерасчлененными эрозией обширные древние поверхности выравнивания, бронированные латеритными корами и обусловливающие равнинный характер рельефа. Не исчезли и следы прежней обводненности ныне пустынных и полупустынных областей. С другой стороны, в Австралии отсутствуют молодые складчатые горы, нет действующих вулканов и современного оледенения. Все это находится в связи с геологической историей материка и с колебаниями климата в геологическом прошлом и придает природе материка глубокое своеобразие. Географическое положение и современные особенности климата обусловливают широкое распространение внутри Австралии тропических пустынных ландшафтов.