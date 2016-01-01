Фаст 5 и 6 это огэ 2013

Гость: Гость:

В 5) если точно не уверен, то строй графики, они очень быстро чертятся,ответ:а-4,б-1,в-2 в 6) a^-11*a^4/a^-3=a^-7:a^-3=a^-4=1/a^4 подставляем 1/1/16, переворачиваем дробь=16