Когда нурлан прошел 2 пятых расстояния от дачи до станции , ему нужно было пройти е??ё 4 целых 3 десятых км до середины пути . Каково расстояние от дачи до станции?

Математика

Когда нурлан прошел 2 пятых расстояния от дачи до станции , ему нужно было пройти е??ё 4 целых 3 десятых км до середины пути . Каково расстояние от дачи до станции?

Автор: Гость