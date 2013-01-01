Когда нурлан прошел 2 пятых расстояния от дачи до станции , ему нужно было пройти е??ё 4 целых 3 десятых км до середины пути . Каково расстояние от дачи до станции?
Математика
Когда нурлан прошел 2 пятых расстояния от дачи до станции , ему нужно было пройти е??ё 4 целых 3 десятых км до середины пути . Каково расстояние от дачи до станции?
Ответ(ы):
Гость:
5:2=2,5 - 2,5/5 или половина расстояния от дачи до станции2,5-2=0,5 - 0,5/5 расстояния составляет 4,3 км2,5:0,5=5 - 1/5 половины расстояния составляет 4,3 км4,3*5=21,5 км - половина расстояния от дачи до станции21,5*2=43 км - расстояние от дачи до станции
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