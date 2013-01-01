Запиши равенства в которых значение суммы равно:1)8; 2)7; 3)9

Математика
Запиши равенства в которых значение суммы равно:1)8; 2)7; 3)9
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)1+3=4;2+2=4;3+1=4;4+0=4;0+4=4 2)0+7=7.1+6=7.2+5.3+4.4+3.5+2.6+1.7+0. 3)1+8.2+7.3+6.4+5.5+4.6+3.7+2.8+1.9+0.0+9
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