Какое событие 2 дня Мцыри на свободе является кульминационным?

Литература
Какое событие 2 дня Мцыри на свободе является кульминационным?
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