Запиши слова разных частей речи на тему зима

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Запиши слова разных частей речи на тему зима
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зима, снеговой, прохладно, падающие,похолодало 
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