Сочинение на тему: "Наш разум приносит нам подчас не меньше горя, чем наши страсти"

Гость: Гость:

Так устроены люди,думают одно,а говорят другое.Хочеться иногда поддержать человека,помочь ему в трудную минуту,разум за",а человеческие низменные страсти" против",где то в глубине ты не прав,умом понимаешь,но лелаешь почему то,все наоборот!Почему?Да потомучто,разум человека устроен по-другому и не отвечает за эмоции,на добро и зло....Человек что бы не навредить ближнему,должен иногда отключить разум ,и включить душу ,которая не подведет никогда.