Напиши сочинение о богатырях защитниках родная земля
Литература
Напиши сочинение о богатырях защитниках родная земля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обширны и богаты русские земли, много здесь дремучих лесов, полноводных рек, обильных золотых полей. Исстари жил здесь трудолюбивый и мирный народ. Однако мирный не значит слабый, и поэтому довольно часто земледельцам и пахарям приходилось откладывать свои серпы и плуги и выступать с оружием в руках на защиту своей земли от многочисленных врагов — кочевых племен, воинственных соседей. Все это нашло отражение в народных эпических песнях-былинах, в которых воспевалось не только мастерство и трудолюбие простого народа, но и его воинская доблесть.Могучие и величественные образы богатырей встают перед нами в былинах. Грозен и суров Илья Муромец, когда дело касается защиты родной земли. Его не пугает, чтоУ того ли города Чернигова Нагнано-то силушки, черным-черно,А и черным-черно, как черна ворона.Всю эту «силушку великую» он в одиночку растоптал конем и исколол копьем, «а и побил он эту силу всю великую». Народный любимец Илья Муромец совершает подвиги, которые, конечно же, не под силу одному человеку. Свою великую силу и непобедимость богатырь черпает из родной земли и народной любви. Вот почему он так легко справляется не только с чужеземными захватчиками, но и с невиданным чудом — Соловьем-разбойником.Не меньшей любовью и почетом окружен «оратай-оратаюшко» Микула Селянинович. Он любит свой труд и на пашню выходит каждый день, как на праздник: на нем нарядная одежда, да и от самого молодца глаз не отвести:А у оратая кудри качаются,Что не скачен ли жемчуг рассыпаются.У оратая глаза да ясна сокола,А брови у него да черна соболя.Не обделен Микула Селянинович и силушкой. Шутя управляется он с сохой, которую с трудом смогла сдвинуть с места вся дружина Вольги Святославовича.Спокойно жилось русскому народу рядом с такими богатырями-тружениками и богатырями-воинами: никакая беда не могла сломить русский дух, пока на страже стояли такие грозные защитники.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Русский язык
Математика
Физика
Какое количество теплоты выделяется при полном сгорании древесного угля массой 15 кг? спирта массой 200г?