Напиши сочинение о богатырях защитниках родная земля

Гость: Гость:

Обширны и богаты русские земли, много здесь дремучих лесов, полноводных рек, обильных золотых полей. Исстари жил здесь трудолюбивый и мирный народ. Однако мирный не значит слабый, и поэтому довольно часто земледельцам и пахарям приходилось откладывать свои серпы и плуги и выступать с оружием в руках на защиту своей земли от многочисленных врагов — кочевых племен, воинственных соседей. Все это нашло отражение в народных эпических песнях-былинах, в которых воспевалось не только мастерство и трудолюбие простого народа, но и его воинская доблесть.Могучие и величественные образы богатырей встают перед нами в былинах. Грозен и суров Илья Муромец, когда дело касается защиты родной земли. Его не пугает, чтоУ того ли города Чернигова Нагнано-то силушки, черным-черно,А и черным-черно, как черна ворона.Всю эту «силушку великую» он в одиночку растоптал конем и исколол копьем, «а и побил он эту силу всю великую». Народный любимец Илья Муромец совершает подвиги, которые, конечно же, не под силу одному человеку. Свою великую силу и непобедимость богатырь черпает из родной земли и народной любви. Вот почему он так легко справляется не только с чужеземными захватчиками, но и с невиданным чудом — Соловьем-разбойником.Не меньшей любовью и почетом окружен «оратай-оратаюшко» Микула Селянинович. Он любит свой труд и на пашню выходит каждый день, как на праздник: на нем нарядная одежда, да и от самого молодца глаз не отвести:А у оратая кудри качаются,Что не скачен ли жемчуг рассыпаются.У оратая глаза да ясна сокола,А брови у него да черна соболя.Не обделен Микула Селянинович и силушкой. Шутя управляется он с сохой, которую с трудом смогла сдвинуть с места вся дружина Вольги Святославовича.Спокойно жилось русскому народу рядом с такими богатырями-тружениками и богатырями-воинами: никакая беда не могла сломить русский дух, пока на страже стояли такие грозные защитники.