Сочинение на тему наша любимица

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Сочинение на тему наша любимица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Однажды папа позвонил домой.Мама сняла трубку, поговорила с папой, а потом сказала:"Ничего не понимаю.Папа сейчас приедет с Лелей, она у нас поживет".Никто не понял, кто такая Леля.Где поживет?Где она будет спать.Много вопросов возникло после папиного звонка.Минут через сорок раздался звонок в дверь.Мама пошла открывать, а мы с сестрой выглядывали из-за мамы, пытаясь увидеть Лелю.А папа зашел сам, с какими-то корзинками, кормами, точилками для когтей.Он улыбался, потому что понял, что его розыгрыш удался.-А где же Леля?-спросила мама.-Вот она.-папа открыл корзинку и в наш дом вошла Леля. Она оказалась котенком канадского сфинкса.Теперь Леля наша всеобщая любимица. Она воспитанная дама, не шкодничает, как большинство котят.Поднимает нам настроение. А когда я расстраиваюсь от восьмерки, полученной в школе, Леля меня "целует"в нос и жалеетМы все ее очень сильно любим. 

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