Сочинение на тему "Нужно-ли образование в современном мире?"

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Сочинение "Нужно-ли образование в современном мире?" Современный мир остро нуждается в образованных людях. От человеческого потенциала зависит степень общественного прогресса. Право на получение бесплатного школьного образования предусмотрено Конституцией Российской Федерации. Молодой человек после школы имеет право за счет государства получить профессиональное образование, если он успешно пройдет испытания при поступлении в высшее учебное или иное профессиональное заведение. Я хочу после окончания школы стать врачом. Поступить в медицинский университет нелегко. Для этого я в настоящее время углубленно занимаюсь химией и биологией с репетиторами. Родители поддерживают меня во всем.