Анализ крови доклад для 8 класса

Биология
Анализ крови доклад для 8 класса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кровь состоит из лейкоцитов тромбоцитов и эритроцитов, а так же из плазмы
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