Почему во всех демокративных странах есть парламенты
Обществознание
Почему во всех демокративных странах есть парламенты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Демократических, а не "демокративных". Парламент является представительным органом, в котором все население и регионы страны представлены выбранными ими представителями. Как правило, парламент формируется путем всеобщих выборов, а это один из признаков демократии - альтернативные выборы.
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