Жауказын созине матин курастырып бериндерши?
Қазақ тiлi
Жауказын созине матин курастырып бериндерши?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жауқазын ең əдемі гүл болып саналады .Ол көктемде, жазда өседі .Жауқазынды анана, əпкеге,жене т.б.Оның түсі қызыл т.б Оған көп жарық,жылу,су қажет
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