Помогите решить 4 и 6

Геометрия
Помогите решить 4 и 6
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Гость:
Помоги сначала ты а потом я это уже делала
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