Сочинение на тему о современной Самаре

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Самарская область, в которой я родился, расположена в Среднем Поволжье. В месте, именуемом Самарскою Лукой, Волга огибает Жигулевские горы. Площадь области 53,6 тысяч квадратных километров - это намного больше территории Бельгии, Голландии, Дании, Швейцарии и других государств. Она поделена на 27 районов, в ней кроме Самары находятся еще 10 городов: Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Отрадный, Жигулевск, Кинель, Октябрьск, Похвистнево и Нефтегорск. Центр области - Самара. Это один из лучших городов в России, по моему мнению, здесь существуют все условия для жизни человека, чтобы чувствовать себя счастливым. Что касается меня, то я обожаю, свой город и хотя я был во многих других городах - таких как Москва, Тольятти, Астрахань, Бугульма, Волгоград. Волга в сочетании с прекрасным городом - это восхитительно! Самарская область до недавнего времени находилась в глубине государства. Все государственные границы были одинаково удалены от нее. Это положение спасло нашу область от бомбежек и оккупации во время ВОВ. Только после распада СССР она оказалась пограничной с государством Казахстан. С 1991 года доступ иностранцам был открыт. Когда гуляешь по старой части города, то ощущаешь трепетное волнение оттого, что когда-то здесь ходили великие люди - это и М. Горький, В. И. Ленин, Б. Пастернак, В. Маяковский, С. Есенин, А. Солженицын, А. Григорьев и многие другие известные личности России. Самара сочетает в себе почти все стили и направления в архитектуре. Это и мавританский стиль и русско-византийский стиль и неорусский, всех не перечислить. Самые старые постройки относятся к середине XIX века. Именно в это время в Самаре развернулось массовое каменное строительство. Старые здания по сообщению воеводы Кушникова "сгорели без остатку". Произошло это во время пожара 1703 года. В Самаре выделяется так называемый "старый город". Он представляет собой исторически сложившуюся часть Самары с уникальной архитектурой. Лицом этой части города является Дворянская улица (Куйбышевская) , протянувшаяся от Хлебной площади до Струковского сада. Она была построена в стиле псевдорусской архитектуры. Улицы, сформировавшиеся в конце XX века, имеют свои особенные черты - они застроены домами новой планировки. Из времен года зима - это самое лучшее, что я видел в Самаре (кроме девушек) . Она длится здесь 5 месяцев. Температура ниже нуля градусов устанавливается в конце октября и держится до начала апреля. Постоянный снег ложится во второй половине ноября. Как красивы деревья и кустарники зимой! когда идешь в тихую погоду по улицам, а в это время идет снег, и температура достигает 0 градусов, то кажется, что вокруг - это огромный колпак, в котором все затихло: и люди, и машины, и даже сама природа. Прекрасная погода! Лето в нашем крае продолжительное (около 140 дней) , щедрое на тепло и солнце. Самое жаркое лето - это когда температура достигает +30 и выше, тогда все жители Самары идут или едут на пляжи рек Волги или Самары. Весь день пляжи переполнены и лишь к часам 11-12 вечера они пустеют, но вода все еще похожа на парное молоко. Эту часть года я обычно провожу (1 месяц) в деревне Тусское - Добрино, что находится в Клявлинском районе, поэтому вся красота русских долин и холмов предстает предо мной. Когда заберешься на вершину холма, тем более если есть полевой бинокль, то открывается такой чудесный вид, что не можешь оторвать взгляда. Осенью - "золотой порой", лучше всего ходить в нашем городе по паркам и скверам (им. Горького, сквер им. Калинина, парк им. Гагарина) . Погода навевает уныние и скуку на душу, но после прогулок понимаешь, что все это мелочи жизни и не стоит расстраиваться по пустякам. Золотой ковер из листьев только доказывает это.