Сочинение на тему "Изобритение наших дней" Не скатаное с интернета а своё придуманное

Гость: Гость:

Было бы наверное глупо писать о телефонах, как изобретении наших дней, хоть без них мы и не можем представить нашу жизнь. Ведь первые телефоны, даже несмотря на то, что на первом этапе их появления они больше были похожи на рации, появились до того, как родилось мое поколение. Поэтому, наверное, я хочу поговорить на тему робототехники. Да она только начинает свой путь высокотехнологичного развития, но производители уже записывают ролики с презентацией своих проектов. Но в пример я собираюсь привести уже допущенную к всеобщему применению вещь. 3D принтер. Многие, возможно, слышали о нем, а кто то, как и я видел его в действии. На мой взгляд, это изобретении достаточно интересно в наши дни, потому что мы потвыкли к тому, что мы можем печатать на бумаге. Но теперь, у нас появилась возможность превращать компьютерные картинки в нечто объемные, в то, что можно пощупать. Это потрясающе!