Выписать трехсложные слова записать еще пять своих слов разделить вертикальных линий на слоги

Литература
Выписать трехсложные слова записать еще пять своих слов разделить вертикальных линий на слоги
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Яб/ло/ко А/на/нас Ка/ран/даш Кис/точ/ка О/веч/ка
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