Выписать трехсложные слова записать еще пять своих слов разделить вертикальных линий на слоги
Литература
Выписать трехсложные слова записать еще пять своих слов разделить вертикальных линий на слоги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яб/ло/ко А/на/нас Ка/ран/даш Кис/точ/ка О/веч/ка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ!!! 2. Вставь числительные оба, обе в нужном падеже: 1.По … сторонам дороги тянулся густой лес. 2. Малышка крепко держала куклу ...
Русский язык
География