Составьте 4 словосочетания, употребляя в них в роли главных слов название, заглавие, имя

Русский язык
Составьте 4 словосочетания, употребляя в них в роли главных слов название, заглавие, имя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)название театра 2)заглавие текста 3) имя незнакомки 4) имя мальчика
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