Устаревшие слова эпитеты олицетворение в рассказе 12 месяцев
Литература
Устаревшие слова эпитеты олицетворение в рассказе 12 месяцев
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В рассказе 12 месяцев олицетворения присутствуют там,где месяцы у костра,т.к месяцы не живые,а им приписывают действия живых
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Участок прямоугольной формы размером 36 м на 34 м готовится под летний цирк. Готовят участок две бригады рабочих. Водной из них 8 человек, в другой...
Английский язык
Form the necessary derivatives from the words on the right and complete the sentences 1.there were... fields in that part of the country (end) 2. w...
Математика