Устаревшие слова эпитеты олицетворение в рассказе 12 месяцев

Литература
Устаревшие слова эпитеты олицетворение в рассказе 12 месяцев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В рассказе 12 месяцев олицетворения присутствуют там,где месяцы у костра,т.к месяцы не живые,а им приписывают действия живых
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