Заполни таблицу : белена- пелена, ...- том, Галина -...,...-крупа .

Русский язык
Заполни таблицу : белена- пелена, ...- том, Галина -...,...-крупа .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ком,Полина,группа....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Участок прямоугольной формы размером 36 м на 34 м готовится под летний цирк. Готовят участок две бригады рабочих. Водной из них 8 человек, в другой...
Ответить
Английский язык
Form the necessary derivatives from the words on the right and complete the sentences 1.there were... fields in that part of the country (end) 2. w...
Ответить
Математика
Реши уравнение -(у-0,6)-0,3(-2у-0,8)=5
Ответить
Математика
Возвести 1/6 в квадрат и куб
Ответить
Алгебра
(В принципе, решила, но не уверена). Заранее благодарна вам! а)y^3-16y=0 б)64y^2-25=0 в)x^2+9=0 г)y^3+9y=0 д)(x+3)^2-49=0 е)(y-4)^2-...
Ответить