Помогите, пожалуйста!!!!! Составить уравнение реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: SiO2---gt;Si---gt;Mg2Si---gt;SiH4---gt;SiO2---gt;Na2SiO3---gt;H2SiO3

Химия
Помогите, пожалуйста!!!!! Составить уравнение реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: SiO2---gt;Si---gt;Mg2Si---gt;SiH4---gt;SiO2---gt;Na2SiO3---gt;H2SiO3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) SiO₂ + 4Na = Si + 2Na₂O 2) Si + 2Mg = Mg₂Si 3) Mg₂Si + H₃PO₄ = Mg₃(PO₄)₂↓+ SiH₄ 4) SiH₄ + 2O₂ = SiO₂ + 2H₂O 5) SiO₂ + Na₂O = Na₂SiO₃ 6) Na₂SiO₃ + HCl = H₂SiO₃↓  + NaCl
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