Помогите, пожалуйста!!!!! Составить уравнение реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: SiO2---gt;Si---gt;Mg2Si---gt;SiH4---gt;SiO2---gt;Na2SiO3---gt;H2SiO3

Химия

Помогите, пожалуйста!!!!! Составить уравнение реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: SiO2---gt;Si---gt;Mg2Si---gt;SiH4---gt;SiO2---gt;Na2SiO3---gt;H2SiO3

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