Помогите расставить слова.Дам 30 баллов.
Немецкий язык
Помогите расставить слова.Дам 30 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Altstadt 2.handwerker 3.löwen 4.statuen 5.passage 6.taxis, busse.
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