Найдите и исправьте ошибку в предложении: Я познакомился и подружился с соседом ??о парте.
Русский язык
Найдите и исправьте ошибку в предложении: Я познакомился и подружился с соседом ??о парте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я познакомился с соседом по парте и подружился с ним.
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