Кто знает сольфеджио помогите пожалуйста! От звука соль построить цепочку Б3 ввер??, Б6 вниз, Ч4 вверх, Б2 вниз. В тональность соль минор гармонический построить последовательность t53? t6? Д53, ум77, Т53

Музыка

Кто знает сольфеджио помогите пожалуйста! От звука соль построить цепочку Б3 ввер??, Б6 вниз, Ч4 вверх, Б2 вниз. В тональность соль минор гармонический построить последовательность t53? t6? Д53, ум77, Т53

Автор: Гость