Кто знает сольфеджио помогите пожалуйста! От звука соль построить цепочку Б3 ввер??, Б6 вниз, Ч4 вверх, Б2 вниз. В тональность соль минор гармонический построить последовательность t53? t6? Д53, ум77, Т53
Музыка
Кто знает сольфеджио помогите пожалуйста! От звука соль построить цепочку Б3 ввер??, Б6 вниз, Ч4 вверх, Б2 вниз. В тональность соль минор гармонический построить последовательность t53? t6? Д53, ум77, Т53
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.соль- си бемоль 2.соль -си дубль бемоль 3.соль-до 4.соль-фа бекар
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